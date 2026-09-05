В АКОРТ оценили вероятность возвращения Zara в Россию

АКОРТ: говорить о возвращении Zara на российский рынок преждевременно

Говорить о возвращении Zara на российский рынок только на основании регистрации товарного знака преждевременно. Об этом заявил ТАСС председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, регистрация товарного знака — это стандартная процедура защиты интеллектуальной собственности, которой компании пользуются вне зависимости от присутствия на конкретном рынке.

«Поэтому говорить о возможном возвращении Zara на основании этого факта преждевременно», — сказал Богданов.

7 августа стало известно, что Роспатент одобрил регистрацию товарного знака ZA. В документах в качестве правообладателя указан владелец Zara, компания Industria de Diseno Textil.

После начала специальной военной операции на Украине многие международные компании, включая McDonald's, Coca-Cola, Nike, Adidas, Inditex (владелец Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), Uniqlo, Toyota и Nissan, приостановили работу или полностью ушли с российского рынка.

До этого Госдума приняла закон, вводящий основания для лишения иностранных инвесторов, покинувших российский бизнес после февраля 2022 года, права на обратный выкуп долей и акций. Теперь зарубежные компании смогут вернуться в Россию только через суд. Новые нормы касаются сделок с инвесторами из недружественных стран, подконтрольными им зарубежными структурами и российскими компаниями под их контролем.

Ранее в Госдуме рассказали, почему американские бренды хотят вернуться в Россию.