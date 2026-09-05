Росстат назвал сферу со средней зарплатой почти 1 млн рублей

В сфере морского пастбищного рыбоводства в России за первые пять месяцев 2026 года зафиксирована средняя зарплата, превысившая 971 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Росстата, среднемесячный заработок в этой сфере составил 971 411 рублей. Кроме того, высокая средняя зарплата зафиксирована и у сотрудников, занимающихся арендой и лизингом медоборудования и приборов. Они получали в среднем 728 882 рубля.

До этого сообщалось, что в июне текущего года самыми высокооплачиваемыми стали сотрудники сферы перестрахования со средним заработком почти 469 тыс. рублей. Управляющие фондами получали 409,7 тыс. рублей, сотрудники холдингов и головных офисов — более 300 тыс. рублей.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявлял, что данные Росстата о средних зарплатах не отражают реальную картину. По его мнению, у обычных работников не увеличивается зарплата, в отличие от их руководителей.

Ранее Путин раскрыл, как выросли реальные зарплаты в России.