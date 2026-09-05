Глава Хабаровского края рассказал о строительстве Комсомольского НПЗ

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) после окончания строительства комплекса гидрокрекинга будет обеспечивать авиатопливом Сибирь и Дальний Восток. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, до конца года на заводе будет завершено строительство комплекса гидрокрекинга. Оборудование будет вводиться в эксплуатацию поэтапно в течение семи месяцев. НПЗ сможет увеличить глубину обработки нефти до 92%, а также нарастить мощность производства до 8,5 млн тонн в год.

Демешин добавил, что НПЗ сможет производить новые виды топлива, в том числе авиационное топливо, что позволит закрыть потребность Сибири и Дальнего Востока.

4 сентября первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров сообщил, что восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах проводятся с помощью российского оборудования.

Он добавил, что также восстановительные работы проводятся с привлечением российских подрядных организаций.

Ранее Новак сообщил об улучшении ситуации с бензином в регионах России.