Акции девелопера ПИК упали на фоне новости о возможном делистинге

Акции ПИК упали почти на 5% после сообщения о возможном делистинге

Акции девелоперской компании ПИК снижались на 4,66%, до 548,3 рубля за бумагу, после сообщения о возможном делистинге. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Совет директоров ПИК на заседании 7 сентября рассмотрит вопрос об исключении акций компании из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении застройщика. В повестку заседания также включен вопрос о цене выкупа акций компанией АО «Недвижимые активы» по требованиям акционеров.

В начале сентября сообщалось, что чистая прибыль группы ПИК по международным стандартам финансовой отчетности в январе–июне 2026 года сократилась на 54,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 32 млрд до 14,7 млрд рублей. Выручка уменьшилась на 11,6%, до 290,1 млрд рублей, валовая прибыль — на 13,2%, до 56,1 млрд. При этом операционная прибыль выросла на 5% и достигла 40,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что с ПИК взыскали 24 млн рублей за задержку строительства школы.