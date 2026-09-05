Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в РоссииВЭФ-2026
Бизнес

Акции девелопера ПИК упали на фоне новости о возможном делистинге

Акции ПИК упали почти на 5% после сообщения о возможном делистинге
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Акции девелоперской компании ПИК снижались на 4,66%, до 548,3 рубля за бумагу, после сообщения о возможном делистинге. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Совет директоров ПИК на заседании 7 сентября рассмотрит вопрос об исключении акций компании из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении застройщика. В повестку заседания также включен вопрос о цене выкупа акций компанией АО «Недвижимые активы» по требованиям акционеров.

В начале сентября сообщалось, что чистая прибыль группы ПИК по международным стандартам финансовой отчетности в январе–июне 2026 года сократилась на 54,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 32 млрд до 14,7 млрд рублей. Выручка уменьшилась на 11,6%, до 290,1 млрд рублей, валовая прибыль — на 13,2%, до 56,1 млрд. При этом операционная прибыль выросла на 5% и достигла 40,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что с ПИК взыскали 24 млн рублей за задержку строительства школы.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!