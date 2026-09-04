Украина отложит часть бюджетных выплат

Украине придется отложить часть бюджетных выплат. Об этом заявил министр финансов республики Сергей Марченко в интервью телеканалу Euronews.

«Мы уже видим проблемы с ликвидностью и прогнозируем дефицит средств в бюджете. Это значит, что нам придется отложить некоторые выплаты», — сказал глава ведомства.

Марченко добавил, что речь идет о выплатах, которые «напрямую не связаны с военными действиями». По его словам, сейчас Украине не хватает $32,6 млрд на 2027 год. При этом общие потребности республики во внешней финансовой помощи составляют $50 млрд, отметил министр.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны досрочно выделить часть кредита, запланированного на 2027 год, чтобы покрыть дефицит бюджета страны и обеспечить армию вооружением. По словам украинского лидера, общий дефицит финансирования составляет $27 млрд.

2 сентября Еврокомиссия (ЕК) выступила против ускоренного предоставления Украине средств из согласованного кредита Евросоюза в €90 млрд. По данным издания Euractiv, ЕК опасается, что более ранние выплаты только усугубят нехватку финансирования в украинском бюджете в следующем году.

Ранее стало известно об «ужасающем» разрыве между ресурсами и расходами Украины.