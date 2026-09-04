Сечин заявил о стратегической синергии России и Китая в энергетике

Положение России и Китая в мировой экономике и энергетике создает основу для синергии двух стран. Об этом заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на открытии Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

Сечин выделил ресурсную базу России. По его словам, страна обладает крупнейшими в мире запасами нефти и газа. Их объем составляет около 60 млрд тонн нефтяного эквивалента, или 14% мировых запасов.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что Россия также занимает второе место в мире по доказанным запасам угля. При этом, страна имеет развитую добывающую промышленность, которая обеспечивает 12% мирового экспорта углеводородов.

«Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой совокупный экономический эффект, полученный Китаем начиная с 2022 года составляет, по нашей оценке, 27 млрд долларов», — отметил Сечин.

Он напомнил, что Россия сохраняет статус крупнейшего экспортера нефти в КНР на протяжении четырех лет. Ежегодный объем поставок превышает 100 млн тонн.

По его словам, за первые семь месяцев этого года Россия поставила в Китай 67 млн тонн нефти, а доля российских поставок в китайском импорте достигла рекордных 23%.

Глава нефтяной компании напомнил, что в 2024 году Россия стала крупнейшим поставщиком газа в Китай. Страна опередила Туркменистан, Австралию и Катар и продолжила наращивать поставки.

Кроме того, по итогам 2025 года Россия обеспечила почти треть поставок природного газа в Китай — 30%. На российский газ пришлось 47% импорта трубопроводного газа и 14% импорта сжиженного газа.