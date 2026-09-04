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Бизнес

Товарооборот России и Китая увеличился на 26% с начала года

Сечин: товарооборот России и Китая вырос более чем в 50 раз за 30 лет
«Роснефть»

За 30 лет товарооборот России и Китая вырос более чем в 50 раз, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VIII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

Он отметил, что динамика товарооборота между странами подтверждает особый статус отношений России и Китая.

«За 30 лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в 50 раз и на сегодняшний день существенно превышает $200 млрд», — сказал Сечин.

По его словам, на примере событий в Ормузском проливе видно, что никто не застрахован от последствий односторонних решений гегемона.

«Благодаря изменениям в облике энергетики Китай смог, как ледокол, практически без потерь пройти через кризис, став сильнее. Самый большой вклад в это внесла Россия», — отметил глава «Роснефти».

Также Сечин подчеркнул, что в период турбулентности России и Китаю удалось нарастить сотрудничество.

«За первые семь месяцев этого года мы видим увеличение товарооборота на 26% по сравнению с прошлым годом», — сказал он.

Сечин добавил, что Россия подтвердила статус крупнейшего поставщика энергоресурсов в Китай с долей 22%.

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