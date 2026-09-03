Сбер будет продвигать российские самолеты на индийском рынке

Сбер готов поддерживать реализацию российских самолетов на индийском рынке как финансовый партнер. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, уже сейчас с индийскими партнерами ведется обсуждение потенциальных поставок и локализации производства самолетов SJ-100 и Ил-114.

Ведяхин добавил, что также планируется продвижение в Индии самолета МС-21. Топ-менеджер Сбера сообщил, что ОАК оценивает потенциальный заказ со стороны индийских авиакомпаний от 100 до 200 самолетов.

Индия, отметил Ведяхин, сейчас активно развивает аэропортовую инфраструктуру, что, по его мнению, станет дополнительным драйвером спроса на воздушные суда.

«Сбер планирует и дальше активно поддерживать развитие российской гражданской авиации», — резюмировал Ведяхин.