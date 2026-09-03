Сбер поддержит реализацию комплексной программы развития авиационной отрасли РФ

Ведяхин: Сбер более 2 лет участвует в поддержке гражданской авиации

Россия является единственной в мире страной, исключительно своими силами производящей гражданские авиасуда. В соответствии с поручением главы государства Владимира Путина Сбер уже свыше 2 лет принимает активное участие в выработке решений по поддержке отрасли гражданской авиации. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, банк выполнил экспресс-оценку реализации комплексной программы развития авиационной отрасли, проанализировал инвестиционную программу, а также потенциала снижения себестоимости производства самолетов МС-21 и SJ-100.

Кроме того, как отметил Ведяхин, Сбер разработал сквозную финансовую модель авиотрасли и провел диагностику системы управления гражданскими программами и кооперацией. Также сформированы предложения для внесения изменений в гражданский дивизион ОАК.

На основе выполненной работы подготовлена схема финансирования, учитывающая баланс интересов всех сторон, а также формирующая правильную мотивацию для авиакомпаний и производителей.

Как отметил Ведяхин, созданная схема значительно снижает потенциальные расходы государства.

Предложения, как сообщается, были разработаны в партнерстве с Минпромторгом, Минтрансом, Минэком, Росавиацией, «Аэрофлотом», Ростехом и ОАК, и уже поддержаны президентом России на совещании в Жуковском.