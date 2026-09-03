В Сбере рассказали о применении ИИ в российском авиастроении

Сбер и ОАК испытали ИИ для проектирования деталей авиационной техники

Сбер и «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) начали совместную работу по применению инструментов искусственного интеллекта в авиастроении. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

По его словам, банк и ОАК реализуют пилотный проект по применению генеративного ИИ в проектировании деталей авиационной техники. Работа ведется в рамках внедрения отечественного PLM-решения T-FLEX разработки «Топ системы», ГК «Росатом».

Ведяхин уточнил, что демонстратор технологии совместно разработали АИРИ и «Топ системы». Решение создали на базе GigaChat. Технология позволяет увеличить скорость синтеза типовой конструкции нервюры в 11 раз.

«Совместно разработанный АИРИ и Топ Системы демонстратор технологии на базе Gigachat позволил нарастить скорость синтеза типовой конструкции нервюры (поперечного силового набора каркаса крыла) в 11 раз относительно стандартного процесса, реализуемого человеком без помощи ИИ», — подчеркнул он.

Первый заместитель председателя правления Сбера также оценил задачи российской авиастроительной отрасли. По его словам, отрасль получила сверхсложную задачу по завершению разработки, масштабированию производства и созданию системы послепродажного обслуживания полностью импортозамещенных российских самолетов.