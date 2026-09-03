В России запустят экспо-фестивали для упрощения выхода производителей на рынок

Многофункциональный комплекс «Садовод» сообщил о запуске нового формата отраслевых экспо-фестивалей. Первый проект стартует 5 сентября, продлится весь месяц и будет посвящен товарам для активного отдыха, охоты, рыбалки и туризма, рассказали в комплексе.

Экспозиция, как сообщается, займет около 20 тыс. кв. м и объединит более 250 поставщиков и производителей из России, КНР и других стран. Совокупный ассортимент участников фестиваля составит 300 тыс. позиций.

Также в программу войдут презентации продукции, мастер-классы, активности от производителей и концертная программа.

Как отметили в комплексе, новый формат призван снизить для производителей барьер выхода продукции на рынок. На фестивале бизнес сможет представить свой товар потенциальным партнерам, получить обратную связь и протестировать спрос непосредственно на площадке, где уже работают поставщики, оптовые покупатели и предприниматели.

Также «Садовод» берет на себя функции выставочного оператора, предоставляя участникам как торговые площади, так и инфраструктуру для презентации продукции, переговоров и заключения контрактов.

Запуск выставочного направления является частью стратегии «Садовода» по развитию В2В- и В2С-сегментов. Стратегическая цель комплекса — стать крупнейшей В2В-площадкой России.

«Мы строим постоянно действующую В2В-платформу, экспо-фестивали — ее рабочий инструмент. Производители из России, КНР и любой другой страны получает у нас точку входа на рынок: показывает продукцию, находит партнера, подписывает соглашение о поставках. Закупщику мы даем возможность за один день пройти всю категорию и выбрать поставщика по условиям, а не по каталогу», — сообщил глава МФК «Садовод» Алексей Негашев.

По его словам, со следующего года комплекс планирует проводить отраслевые экспо-фестивали ежеквартально. Сентябрьский проект станет пилотным: по его итогам «Садовод» сформирует календарь мероприятий на год и определит следующие направления.

Также в ближайшее время комплекс планирует запустить собственный индустриальный парк с инфраструктурой формата light industrial и производственными площадями.