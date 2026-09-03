Путин оценил денежно-кредитную политику России

Российскую денежно-кредитную политику нельзя назвать слишком жесткой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Правительство ведь тоже не просто так сидит. Нельзя сказать, что у нас совсем уж слишком жесткая денежно-кредитная политика», — отметил глава государства.

По словам Путина, «в стране действуют инструменты поддержки бизнеса, в частности, фабрика инвестиций, различные льготные программы по линии министерств, а также субсидии на конкретные проекты или по отраслям».

Отдельно президент упомянул фондовый рынок в качестве одного из важнейших инструментов экономического развития. Сейчас российские индексы находятся в небольшом минусе, однако ожидается их постепенное восстановление, отметил глава государства.

Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2026 году проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил о стабильности российской экономики.