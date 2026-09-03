Назван самый опасный сценарий для российский экономики

Одним из наиболее опасных стресс-сценариев для российской экономики может стать волна дефолтов и банкротств компаний на фоне длительного периода высоких ставок. Если Банк России отреагирует недостаточно быстро, ситуация способна привести к глубокой рецессии. Такое мнение «Газете.Ru» высказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

По его словам, вероятность долгового кризиса увеличивается при сочетании экономической стагнации, дорогих кредитов и ухудшения финансовых результатов бизнеса. Дополнительным риском могут стать проблемы крупных банков и дефицит ликвидности в финансовой системе, подчеркнул Брагин.

«Еще один неблагоприятный сценарий связан с ускорением инфляции издержек. Компании могут переносить в цены расходы на обслуживание кредитов, логистику и сырье. В таких условиях новое повышение ключевой ставки способно не замедлить инфляцию, а дополнительно увеличить затраты бизнеса. Валютный кризис также прежде всего проявился бы через ускорение роста цен. Резкое падение стоимости нефти сократило бы экспортные доходы и усилило потребность экономики в ликвидности. Новые санкции или технологические аварии сами по себе уже не являются неожиданностью, однако серьезное ухудшение отношений России с крупнейшими торговыми партнерами могло бы иметь более тяжелые последствия», — отметил Брагин.

По его словам, экономические спады в России обычно сопровождаются ослаблением рубля, ускорением инфляции и снижением реальных доходов населения. Реакция рынка труда может различаться: безработица способна остаться низкой, а основная корректировка произойдет через уменьшение реальных зарплат, сказал эксперт.

При этом скачок инфляции частично снижает реальную стоимость уже накопленных долгов, уточнил Брагин. В кризис банки также обычно ограничивают выдачу новых кредитов, что со временем уменьшает долговую нагрузку населения, заключил эксперт.

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