Путин считает опасным накачку экономики деньгами

Накачка российской экономики деньгами — это опасный путь, который повлияет на инфляцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию ведет «Газета.Ru».

«Забегать вперед, накачивать деньги, денежные массы, и рассчитывать на то, что это вообще никак не повлияет на инфляцию, мне кажется, это опаснее», — сказал глава государства.

Он объяснил, что в условиях «галопирующей» инфляции строить план долгосрочного развития очень сложно, либо практически невозможно.

На пленарной сессии ВЭФ Путин также заявил о важности не допустить переохлаждения экономики России. По его словам, Центробанку и правительству в целом удается реализовывать эту задачу. Он отметил, что в стране была угроза гипервсплеска инфляции, но власти ее не допустили. Сейчас инфляция в РФ находится на уровне 6,3% в годовом выражении, что соответствует поставленной цели, отметил президент.

Кроме того, он заявил, что дефицит российского бюджета не критичен на фоне низкого показателя государственного долга в мире. Президент сообщил, что власти стараются действовать аккуратно и не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства.

Ранее Путин рассказал, нужно ли России экономить бюджетные средства.