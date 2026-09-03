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Бизнес

Путин опроверг сведения о возможной заморозке вкладов

Путин назвал вбросами сообщения о заморозке вкладов россиян
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал вбросами сведения о возможной заморозке вкладов граждан. Слова главы государства передает РИА Новости.

«Это просто вбросы. Кстати говоря, довольно глупые», — сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.

В конце августа глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что слухи о заморозке банковских вкладов россиян запускают из-за рубежа, чтобы раскачать рынок в стране. Депутат добавил, что заморозка вкладов противоречит всей экономической логике. По этой причине подобные действия никто предпринимать не будет. Вместе с тем он отметил, что в России, наоборот, все делается для того, чтобы го, чтобы граждане работали с банками и финансовыми институтами.

В июле зампред Центрального банка России Алексей Заботкин также назвал заморозку депозитов россиян абсурдной и невозможной в любых обстоятельствах.

Ранее россиянам назвали самый выгодный срок банковского вклада.

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