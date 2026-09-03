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Бизнес

Эксперт объяснил, почему российские виноделы не могут захватить рынок

Ретейлер Елаев: российским виноделам недоступен массовый средний сегмент
BorisK9/Shutterstock/FOTODOM

Хотя в этом году у российских виноделов рекордно высокая урожайность, они не могут захватить массовый средний сегмент рынка. Отечественные производители преимущественно выпускают либо очень дорогое, либо дешевое вино, а в средней ценовой категории превалируют зарубежные вина, заявил замгендиректор «SPAR-Калининград» Алексей Елаев в эфире Общественной Службы Новостей.

По его словам, на сегодняшний день в среднем сегменте российских вин практически нет – производится очень мало напитков, которые можно продавать в районе 400–700 рублей за бутылку.

«Много дешёвого, низкосортного вина и много, условно, дорогого вина, которое будет стоить дороже тысячи рублей, — пояснил специалист. — Поэтому, в среднем сегменте, несмотря на то что российское правительство ввело заградительные пошлины для иностранных вин, всё равно главенствуют иностранные вина – Португалия, Испания, Южная Америка, и они наращивают объёмы».

Хотя у российских производителей нет нагрузки в виде пошлин, в ближайшее время они не смогут производить вина для массового среднего сегмента, заключил Елаев.

В Роскачестве до этого выяснили, что ключевым фактором при покупке вина для россиян является уровень содержания сахара, на который ориентируются 34% опрошенных. Также значимыми критериями выступают стоимость напитка (12%) и его цвет (11%).

В вопросах ценообразования большинство респондентов (75%) устанавливают лимит стоимости одной бутылки в пределах 1500 рублей. При этом наиболее сбалансированным соотношением цены и качества потребители считают сегмент в 900–1000 рублей.

Ранее стало известно, какое российское вино обошло по качеству европейское.

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