Путин раскрыл, как выросли реальные зарплаты в России

Путин: реальные зарплаты в России за первый квартал 2026 года выросли на 6,3%

Реальные зарплаты в России за первый квартал 2026 года выросли на 6,3%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию его выступления ведет «Газета.Ru».

«Все-таки за первый квартал текущего года зарплата выросла на 6,3%», — подчеркнул президент.

Также Путин в ходе своего выступления призвал уравнять стоимость жизни в разных регионах страны. Он заявил, что российские власти к этому стремятся.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал рост средней зарплаты в России по итогам 2026 года до 114–120 тыс. рублей в месяц. Эксперт объяснил рост зарплат повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) и дефицитом кадров в отдельных отраслях. По словам Балынина, нехватка специалистов заставляет работодателей конкурировать за сотрудников и пересматривать оплату труда. Особенно высокий спрос сохраняется на квалифицированные кадры, необходимые для технологического и финансового развития компаний.

Ранее была названа разница между самой высокой и низкой зарплатой в России.