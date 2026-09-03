Путин предложил продлить повышенную выплату за третьего ребенка в одной части России

Путин: в ДФО продлят повышенные выплаты за третьего ребенка до 2030 года

Президент России Владимир Путин предложил продлить до 2030 года действие на Дальнем Востоке повышенной выплаты при рождении третьего ребенка. Об этом он заявил в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, трансляцию ведет «Газета.ру».

«Предлагаю продлить действие повышенной выплаты по рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года», — заявил российский лидер.

На данный момент в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) действует комплекс поддержки — Дальневосточный демографический пакет. В рамках этой соцподдержки семья при рождении третьего ребенка получает повышенную выплату. Таким образом в большинстве дальневосточных регионов к федеральной выплате в 450 тыс. рублей добавляется еще примерно 550 тыс. рублей. В итоге сумма доходит до 1 млн рублей. Чаще всего эти деньги семьи используют для погашения ипотечного кредита.

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