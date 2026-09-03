Путин предложил продлить повышенную выплату за третьего ребенка в одной части России

Президент России Владимир Путин предложил продлить до 2030 года действие на Дальнем Востоке повышенной выплаты при рождении третьего ребенка. Об этом он заявил в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, трансляцию ведет «Газета.ру».
«Предлагаю продлить действие повышенной выплаты по рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года», — заявил российский лидер.
На данный момент в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) действует комплекс поддержки — Дальневосточный демографический пакет. В рамках этой соцподдержки семья при рождении третьего ребенка получает повышенную выплату. Таким образом в большинстве дальневосточных регионов к федеральной выплате в 450 тыс. рублей добавляется еще примерно 550 тыс. рублей. В итоге сумма доходит до 1 млн рублей. Чаще всего эти деньги семьи используют для погашения ипотечного кредита.
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