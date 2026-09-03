Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в РоссииВЭФ-2026
Бизнес

Путин предложил продлить повышенную выплату за третьего ребенка в одной части России

Путин: в ДФО продлят повышенные выплаты за третьего ребенка до 2030 года
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин предложил продлить до 2030 года действие на Дальнем Востоке повышенной выплаты при рождении третьего ребенка. Об этом он заявил в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, трансляцию ведет «Газета.ру».

«Предлагаю продлить действие повышенной выплаты по рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года», — заявил российский лидер.

На данный момент в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) действует комплекс поддержки — Дальневосточный демографический пакет. В рамках этой соцподдержки семья при рождении третьего ребенка получает повышенную выплату. Таким образом в большинстве дальневосточных регионов к федеральной выплате в 450 тыс. рублей добавляется еще примерно 550 тыс. рублей. В итоге сумма доходит до 1 млн рублей. Чаще всего эти деньги семьи используют для погашения ипотечного кредита.

Ранее ученые сообщили об историческом падении рождаемости в мире.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!