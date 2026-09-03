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Бизнес

Путин анонсировал запуск первой поставки арктической нефти

Путин объявил о скорой отгрузке первой нефти с «Восток Ойл»
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, анонсировал отгрузку первой нефти в рамках масштабного арктического проекта «Восток Ойл», который реализуется в Красноярском крае. «Газета» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

«В ближайшее время на «Восток Ойл» будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север, а также будет отгружена первая нефть», — отметил российский лидер.

По словам Путина, нефть отправится покупателям по российским заполярным морским трассам, что подтверждает эффективность Северного морского пути как ключевой транспортной артерии для экспорта энергоресурсов.

«Восток Ойл» — масштабный нефтегазовый проект компании «Роснефть» по освоению месторождений нефти и газа на Таймырском полуострове. Он охватывает арктическую зону Красноярского края и частично Ямало-Ненецкий автономный округ. Ресурсная база проекта насчитывает 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти

Ранее сообщалось, что в России создана самая северная в стране сеть автосервисов.

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