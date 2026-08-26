Россияне стали вдвое реже откладывать деньги из-за роста расходов

Россияне в первом полугодии 2026 года стали вдвое реже откладывать деньги из-за роста расходов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В материале говорится, что доля доходов граждан, направляемых на сбережения, снизилась с 10% до 4,4%. Речь идет не только о банковских вкладах, доходность которых уменьшилась на фоне снижения ключевой ставки, но и о покупке ценных бумаг, паевых инвестиционных фондов, недвижимости и иностранной валюты.

Главной причиной этого, подчеркнуло издание, стало то, что расходы растут быстрее доходов. По данным Росстата, в первом полугодии номинальные доходы населения увеличились на 7%, тогда как траты увеличились на 13,7%.

Как рассказал директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин, дополнительное давление создают регулярная покупка продуктов, лекарств, оплата услуг ЖКХ и другие обязательные расходы. Они быстрее сокращают объем денег, которые можно было бы направить на сбережения, отметил он.

Несмотря на это, заявили в Банке России, вклады граждан не сокращаются. За первое полугодие их объем увеличился на 1,1 трлн рублей. При этом часть денег все-таки уходит из банковских продуктов на текущее потребление, подчеркнул директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Он добавил, что снижение притока средств населения увеличивает конкуренцию участников рынка за вкладчиков и заставляет их сохранять или повышать ставки.

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