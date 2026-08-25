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Бизнес

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $86 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с 14 августа
Eli Hartman/Reuters

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $86. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Уточняется, что по состоянию на 23:06 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,75% относительно предыдущего закрытия — до $85,79 за баррель. Таким образом, показатель впервые с 14 августа оказался ниже $86.

При этом октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 4,17% — до $80,84 за баррель.

23 августа газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщила, что Индия увеличила закупки российской нефти до исторического максимума.

По информации аналитиков, в феврале Индия импортировала около 1 млн баррелей российской нефти в сутки. В июне и июле этот показатель превысил 2,6 млн баррелей в сутки. В Kpler подчеркнули, что этот объем составил более половины всего импорта сырья страны.

Ранее в России нашли способ удешевить добычу нефти втрое.

 
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