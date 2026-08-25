В Казахстане рассказали, будут ли возобновлять поставки нефти по «Дружбе» в Германию

Минэнерго Казахстана: поставок нефти по «Дружбе» в скором времени не планируется

Казахстан не планирует возобновлять поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в ближайшие три месяца в Германию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова.

«У нас в трехмесячных планах, <...>, стоит 0. То есть пока возобновление транзита по ветке «Дружба» [в Германию] не предусматривается в ближайшие три месяца», — пояснил Аккенженов.

28 мая Аккенжнов говорил, что технической возможности по возобновлению Россией транзита казахстанской нефти через трубопровод «Дружба» нет.

С 1 мая Россия прекратила транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба». Это может создать проблемы Германии, поскольку Казахстан поставляет почти 20% нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт (PCK Schwedt), который производит 90% бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута для Берлина и соседней земли Бранденбург.

Ранее Казахстан изменил схему экспортных поставок нефти в Германию в обход «Дружбы».