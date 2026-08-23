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Бизнес

Силуанов заявил об отсутствии проблем с финансированием бюджета

Силуанов: все запланированные в бюджете расходы обеспечены ресурсами
Екатерина Штукина/РИА Новости

Правительство России располагает средствами, необходимыми для обеспечения всех запланированных в бюджете расходов. Об этом журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Все, что мы запланировали в бюджете, у нас все обеспечено ресурсами. Никаких проблем нет, так все это и будет», — сказал глава ведомства.

19 августа президент России Владимир Путин заявил, что дефицит консолидированного бюджета страны составил 160 млрд рублей. Глава государства призвал уделить особое внимание состоянию финансов регионов. Российский лидер указал, что за первое полугодие 2026 года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов регионов выросли на 5,9%.

Также Путин поручил распределить дополнительно 100 млрд рублей в распоряжение регионов Российской Федерации с наиболее сложной бюджетной ситуацией в рамках помощи. Кроме того, российский лидер отметил, что бюджетам регионов окажут поддержку по предложению «Единой России», срок погашения бюджетных кредитов перенесен.

Ранее стала известна сумма добровольных взносов бизнеса в российский бюджет.

 
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