Названы признаки продавца квартиры, находящегося под влиянием мошенников

«Этажи»: срочность и скидка до 15% могут указывать на мошенническую схему

Продавец квартиры может находиться под влиянием мошенников, если настаивает на срочном оформлении сделки, предлагает аномальную скидку и избегает вопросов о причинах продажи, постоянно кому-то звонит и отказывается от безопасных расчетов. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по развитию сервисов безопасных сделок федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков.

«Дополнительной проверки требуют квартиры и дома, которые продаются с дисконтом более 12–15%. Покупателя также должно насторожить, если собственник готов согласиться на любые условия, заметно нервничает или оставляет в продаваемом жилье мебель и личные вещи. Мошенники могут убедить человека, что сделка является фиктивной, а после ее завершения квартиру ему вернут. При продаже единственного жилья необходимо выяснить, где собственник собирается жить дальше. Если продавец пожилой, стоит уточнить, знают ли о сделке его близкие», — отметил Чужаков.

По словам эксперта, в его практике был случай, когда пожилая женщина срочно продавала единственную квартиру, объясняя это переездом к сестре в другой город.

«Во время проверки выяснилось, что родственницы не существует, а собственницу убедили продать жилье под предлогом участия в секретной операции», — рассказал Чужаков.

Покупателю следует проверить актуальную выписку из ЕГРН, правоустанавливающие документы, паспорт собственника, согласие супруга на продажу, сведения о зарегистрированных жильцах и использовании материнского капитала, рекомендовал Чужаков. Также необходимо выяснить, не проходит ли продавец процедуру банкротства и нет ли у него крупных долгов, добавил эксперт.

Копии документов и переписку по сделке лучше сохранять после регистрации перехода права собственности, посоветовал Чужаков. В случае судебного спора документы и переписка помогут подтвердить, что покупатель проявил разумную осмотрительность и проверил обстоятельства продажи, добавил эксперт. При этом суд оценивает всю совокупность действий покупателя, поэтому один документ сам по себе не гарантирует признания его добросовестным приобретателем, заключил Чужаков.

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