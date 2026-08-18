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Россиянам рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2027 году

Профессор Сытник: в 2027 году на пенсию выйдут только льготные категории россиян
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Переходный график повышения пенсионного возраста не предусматривает появления в 2027 году новой возрастной группы россиян, выходящих на страховую пенсию на общих основаниях. Оформить выплаты смогут граждане, имеющие право на досрочную пенсию, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры управления, маркетинга и продаж РГСУ Александра Сытник.

«Женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения достигнут пенсионного возраста в 2026 году — в 59 лет и 64 года соответственно. Следующими станут женщины 1968 года рождения и мужчины 1963 года рождения: они смогут выйти на пенсию в 2028 году, когда им исполнится 60 и 65 лет. В 2027 году переходный график не предусматривает выхода на пенсию новой возрастной группы на общих основаниях. Однако это не затронет россиян, имеющих право на досрочное назначение выплаты», — объяснила Сытник.

По ее словам, в числе таких граждан — работники вредных и тяжелых производств, жители Крайнего Севера с необходимым специальным стажем, многодетные матери и родители детей с инвалидностью.

Досрочно выйти на пенсию также могут женщины со страховым стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем от 42 лет — они вправе снизить пенсионный возраст на два года, но не ранее достижения 55 и 60 лет соответственно, подчеркнула Сытник.

Матери пяти и более детей могут оформить пенсию в 50 лет, четырех детей — в 56 лет, трех детей — в 57 лет, добавила эксперт. Для этого женщина должна воспитать детей как минимум до восьмилетнего возраста, накопить 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов, сказала Сытник.

По ее словам, один из родителей ребенка с инвалидностью может выйти на пенсию раньше: мать — в 50 лет при стаже от 15 лет, отец — в 55 лет при стаже от 20 лет. Для назначения выплаты также потребуется не менее 30 ИПК, добавила эксперт.

Кроме того, пенсию могут назначить на два года раньше предпенсионеру, уволенному из-за сокращения штата или ликвидации организации, если служба занятости не смогла подобрать ему новую работу, заключила Сытник.

Ранее финансист рассказал, как большой стаж работы влияет на пенсию.

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