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Бизнес

Экономист посоветовал россиянам покупать акции вместо вложения во вклады

Экономист Разуваев: вклады будут становиться менее выгодными, лучше купить акции
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Вклады в ближайшее время могут стать менее выгодными, на фоне чего лучше рассмотреть варианты покупки недорогих акций, а при наличии ипотеки – направить средства на погашение жилищного займа. Об этом в беседе с НСН заявил финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев.

Так он прокомментировал сообщения о том, что россияне начали массово снимать деньги с вкладов ради погашения ипотеки. Он отметил, что это правильный выбор, особенно с учетом падения процентных ставок по вкладам.

Экономист спрогнозировал на Новый год ключевую ставку в 12-13%, отметив, что вслед за этим еще немного понизятся ставки по вкладам. На этом фоне, по мнению Разуваева, логично рассмотреть другие способы инвестирования средств.

«Сегодня можно купить что-то из российских голубых фишек, — считает эксперт. — Они должны сильно подорожать исходя из тех цен, которые мы видим».

До этого замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова заявила «Газете.Ru», что россияне начнут активнее переводить сбережения в недвижимость после снижения ставок по долгосрочным вкладам ниже 12%. Массовый переток денег в квартиры возможен при одновременном удешевлении рыночной ипотеки до 12–13%. По ее словам, первыми выиграют наиболее доступные объекты — студии и однокомнатные квартиры, для покупки которых требуется меньше собственных средств. Небольшие накопления также могут направляться на приобретение земельных участков, предположила эксперт.

Инвестор ранее объяснил, что выгоднее в 2026 году — вклад или облигации.

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