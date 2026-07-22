Евростат зафиксировал ухудшение долговой ситуации в еврозоне

На конец I квартала 2026 года соотношение валового государственного долга к ВВП в еврозоне составило 88,9%, что на 1,2 процентных пункта больше, чем на конец IV квартала прошлого года. Об этом сообщает Евростат.

При этом в Европейском союзе данный показатель также увеличился с 81,8% до 82,9%.

Самое высокое соотношение государственного долга к ВВП на конец первого квартала текущего года среди стран ЕС зафиксировано в Греции (143,5%), Италии (138,9%), Франции (117,6%), Бельгии (109,1%) и Испании (101,6%). Самые низкие значения наблюдались в Эстонии (25,2%), Дании (26,8%), Болгарии (28,5%) и Люксембурге (29,2%).

23 июня сообщалось, что госдолг Украины к концу апреля достиг почти 105% номинального ВВП страны.

По состоянию на 30 апреля объем государственного долга составил 9,345 трлн гривен, или $212,1 млрд. С начала года показатель увеличился на 3,3%. При этом номинальный ВВП Украины по итогам прошлого года оценивался в 8,931 трлн гривен, или $202,6 млрд. Таким образом, соотношение государственного долга к валовому внутреннему продукту достигло 104,6%.

Ранее были названы последствия рекордного госдолга США для мировой экономики.