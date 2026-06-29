Группа «Аэрофлот» стала российским авиаперевозчиком с максимально задействованным флотом

Группа «Аэрофлот» остается единственной российской авиагруппой, эксплуатирующей около 90% своего воздушного флота, что соответствует отраслевым нормативам по выводу самолетов на плановое техническое обслуживание в высокий летний сезон. Это следует из данных, опубликованных газетой «Коммерсант».

Отмечается, что 11 крупнейших российских авиакомпаний (без учета флота группы «Аэрофлот» — прим. ред.) сейчас не эксплуатируют около 19,3% воздушных судов — это порядка 130. Основной причиной простоя в материале назвали увеличение сроков технического обслуживания.

При этом группа «Аэрофлот», располагающая парком из 349 воздушных судов, демонстрирует наиболее высокий уровень эксплуатации флота среди крупнейших авиаперевозчиков страны — на техобслуживании находятся порядка 10% самолетов. Авиакомпания «Победа» выполняет полеты всем имеющимся парком. Непосредственно у авиакомпании «Аэрофлот» на техобслуживании находится 7 самолетов из 171, или 4% парка.

Основная доля временно не эксплуатируемых воздушных судов внутри группы приходится на авиакомпанию «Россия».

Для сравнения, у S7 Airlines не эксплуатируется 31,7% парка, у Utair — 15,3%, у «Уральских авиалиний» — 19,6%, у Smartavia — 23%, а у Nordwind — 44%.