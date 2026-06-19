Набиуллина допустила пересмотр прогноза траектории ключевой ставки вверх

На ближайшем июльском заседании Центробанк планирует скорректировать прогноз по ключевой ставке в сторону увеличения. С таким заявлением выступила председатель регулятора Эльвира Набиуллина во время брифинга, посвященного итогам совета директоров по монетарной политике, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы дадим наше видение, наше новое видение траектории ключевой ставки, как я уже сказала, на опорном заседании, и оценим динамику, какая может потребоваться по 2026, 2027 и 2028 году», — пояснила она, добавив, что прогноз будет рассматриваться «скорее вверх, чем вниз».

19 июня совет директоров ЦБ в девятый раз подряд понизил ключевую ставку, установив ее на отметке 14,25% годовых. Регулятор отметил ослабление базового инфляционного давления: его годовой показатель находится в пределах 4–5%. В то же время уровень общей годовой инфляции к середине июня возрос до 5,6%.

По данным Банка России, в настоящее время средние ставки по вкладам достигают 13-16% годовых, а средние ставки по потребительским кредитам составляют 25-35%.

Ранее аналитик объяснила снижение ключевой ставки и озвучила прогноз на конец года.