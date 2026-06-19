Добыча нефти на «Сахалине-1» превысила плановые показатели на 20%

Сечин: «Роснефть» на 20% превысила план добычи нефти на «Сахалине-1»

«Роснефть» на 20% превысила план по добыче нефти прежнего оператора Exxon на «Сахалине-1», сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках своего доклада на годовом собрании акционеров.

«В 2026 году мы начали активное бурение одновременно на всех трех месторождениях проекта. В итоге он превысил плановые показатели добычи, которые утверждал прежний оператор, на 20%», — сказал Сечин.

Он отметил, что после ухода Exxon компания «перехватила управление в практически аварийной ситуации».

«Мы в кратчайшие сроки восстановили добычу и экспорт нефти, возобновили поставки газа в Хабаровский край. Были сохранены более 3 тыс. высококвалифицированных рабочих мест. Мы вновь запустили программу бурения», — сказал он.

Напомним, осенью 2022 года Россия перевела в свою юрисдикцию оператора проекта «Сахалин-1». Вместо Exxon Neftegaz им стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске ООО «Сахалин-1», а управляющей компанией оператора стала дочерняя структура «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-шельф».