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Бизнес

В сентябре на «Восток Ойле» запустят первую очередь порта «Бухта Север»

«Роснефть» планирует запустить первую очередь порта «Бухта Север» на «Восток Ойле»
Роснефть

«Роснефть» планирует в сентябре ввести первую очередь порта «Бухта Север» на «Восток Ойле», сообщил в рамках годового собрания акционеров глава компании Игорь Сечин.

«Мы обеспечим завершение стыковочных работ по нефтепроводу. Мы рассчитываем, что в сентябре у нас будет возможность доложить о введении первой очереди порта в «Бухте Север» в эксплуатацию», — сказал он.

Сечин отметил, что скоро завершится строительство нефтепровода общей протяженностью 790 км.

«Построен высокотехнологичный и безопасный подводный переход через реку Енисей, который выполнен в двухниточном исполнении протяженностью по 5,7 км каждая», — сказал глава «Роснефти».

По его словам, трубопровод прокладывают на глубине около 50 метров с заглублением до 8 метров в дно реки.

Напомним, «Восток Ойл» — флагманский проект «Роснефти» на Таймыре. Всего он включает в себя 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе.

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