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Россиянам рассказали, как правильно спланировать бюджет отпуска

«Финансы Mail»: россиян призвали иметь запас денег на форс-мажоры в отпуске
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

При подготовке к отпуску россиянам стоит заранее составить финансовый план и предусмотреть не только основные траты, но и запас денег на непредвиденные ситуации. Об этом пишет «Финансы Mail».

По наблюдениям издания, многие туристы ограничиваются расчетом стоимости билетов и проживания, однако реальные расходы в поездке часто оказываются выше запланированных. В первую очередь издание рекомендует определить общий бюджет отдыха и разделить его на основные категории: транспорт, проживание, питание, развлечения, покупки и резервный фонд.

Особое внимание россиян призывают уделить запасу средств на непредвиденные расходы: речь может идти о медицинской помощи, изменении маршрута, потере вещей, дополнительных транспортных расходах или других форс-мажорных ситуациях.

Издание советует заранее продумать способы оплаты — перед поездкой необходимо убедиться, что банковские карты будут работать в стране пребывания, а также иметь при себе некоторую сумму наличных денег на случай технических сбоев или ограничений в работе платежных систем.

Еще одним важным элементом финансовой подготовки является страховка. Полис может покрыть расходы на лечение, отмену поездки, потерю багажа и другие непредвиденные обстоятельства, которые способны существенно увеличить затраты во время отдыха.

Издание заключает, что заранее составленный финансовый план помогает избежать лишних расходов и снизить риск неприятных сюрпризов в отпуске. Кроме того, россиянам рекомендовано не тратить весь запланированный бюджет до конца поездки и сохранять часть средств на последние дни отдыха и возвращение домой.

Ранее россиянам объяснили, стоит ли ехать в отпуск после увольнения.

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