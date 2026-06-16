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Бизнес

Названы последствия завышения зарплат в вакансиях

Роскачество: завышенные зарплаты в вакансиях усиливают недоверие соискателей
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Практика завышения зарплат в вакансиях может усилить недоверие соискателей к работодателям и привести к росту текучести кадров. Об этом «Газете.Ru» заявила директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

«Проблема возникает, когда заявленный в вакансии доход существенно отличается от реальных условий оплаты труда. Когда человек приходит на работу, ориентируясь на одну сумму, а фактически сталкивается с совершенно другой системой оплаты, это усиливает недоверие к работодателям. Соискатели начинают воспринимать вакансии как маркетинг, а не как прозрачное и достоверное предложение работы», — пояснила Шульженко.

Она отметила, что подобная практика может временно увеличить количество откликов на вакансии, однако негативно влияет на удержание персонала. Компании получают больше откликов, но хуже удерживают сотрудников после трудоустройства, отметила эксперт.

Шульженко также считает, что массовое завышение зарплат в объявлениях способно искажать общую картину рынка труда. Подобные формулировки действительно могут искажать результаты аналитики рынка труда в целом и средних зарплат в частности, подчеркнула эксперт.

По ее мнению, работодатели используют такие подходы в условиях дефицита кадров и высокой конкуренции за сотрудников. Однако эффект от подобных методов обычно оказывается краткосрочным. Сегодня сотрудники все быстрее сравнивают ожидания с реальностью и готовы быстро уходить из компании при несовпадении условий, констатировала Шульженко.

В долгосрочной перспективе выигрывают компании, которые делают ставку на прозрачность условий труда, понятную систему оплаты и доверительные отношения с сотрудниками, заключила эксперт.

Московские работодатели стали завышать зарплаты в вакансиях из-за дефицита кадров, сообщил Mash Money. Например, в объявлениях для грузчиков и складских работников указывают доход 250-300 тыс. рублей, хотя фактически зарплата может составлять около 100 тыс. Максимальные суммы возможны только при постоянных переработках и работе без выходных.

Ранее стало известно, почему отпуск в России часто остается формальностью.

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