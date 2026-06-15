Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Раскрыт прогноз курса доллара до конца недели

Финансист Проценко: доллар на текущей неделе закрепится в диапазоне до 75 рублей
wedmoments.stock/Shutterstock/FOTODOM

На этой неделе курс доллара с высокой долей вероятности останется в диапазоне от 70 до 75 рублей. Превышение этого предела вряд ли произойдет вплоть до конца второй декады июня – такой прогноз в беседе с RT озвучила гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

По ее мнению, до нового налогового периода интерес к доллару повысится, однако это не повлечет с собой его резкое укрепление. Ориентироваться стоит на ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке, результаты которого скажутся на курсе валют, отметила аналитик.

«Участники рынка ожидают от ЦБ снижения ключевой ставки минимум на 50 базисных пунктов, до 14%, — напомнила она. — Продолжение цикла плавного смягчения денежно-кредитной политики заметнее поддержит фактор ослабления рубля и повысит сбалансированность российского внебиржевого валютного рынка».

Вместе с тем на рубль может надавить успешное заключение договора между США и Ираном и ожидаемая вслед за этим разблокировка Ормузского пролива, считает финансист. На этом фоне нефтяной рынок стабилизируется – при таком развитии событий в августе стоимость Brent составит $70—90 за баррель. Это, в свою очередь, отразится на ослаблении рубля, сократив поддержку российской нацвалюты за счет экспорта, заключила Проценко.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов в беседе с «Газетой.Ru» озвучил прогноз, согласно которому к концу лета курс доллара может подняться к отметке 80 рублей. Он отметил, что наращивание покупок валюты Минфином до 270 млрд рублей в июне должно помочь рублю вернуться в диапазон 76–78 за доллар США, а затем и к 80 рублям.

Среди прочих факторов, которые будут влиять на рубль летом, Смирнов выделил цены на нефть и газ, объемы экспортной выручки, операции Минфина на валютном рынке, сезонный спрос на валюту в отпускной период и решения ЦБ по ключевой ставке.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при покупке валюты.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!