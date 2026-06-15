Раскрыт прогноз курса доллара до конца недели

На этой неделе курс доллара с высокой долей вероятности останется в диапазоне от 70 до 75 рублей. Превышение этого предела вряд ли произойдет вплоть до конца второй декады июня – такой прогноз в беседе с RT озвучила гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

По ее мнению, до нового налогового периода интерес к доллару повысится, однако это не повлечет с собой его резкое укрепление. Ориентироваться стоит на ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке, результаты которого скажутся на курсе валют, отметила аналитик.

«Участники рынка ожидают от ЦБ снижения ключевой ставки минимум на 50 базисных пунктов, до 14%, — напомнила она. — Продолжение цикла плавного смягчения денежно-кредитной политики заметнее поддержит фактор ослабления рубля и повысит сбалансированность российского внебиржевого валютного рынка».

Вместе с тем на рубль может надавить успешное заключение договора между США и Ираном и ожидаемая вслед за этим разблокировка Ормузского пролива, считает финансист. На этом фоне нефтяной рынок стабилизируется – при таком развитии событий в августе стоимость Brent составит $70—90 за баррель. Это, в свою очередь, отразится на ослаблении рубля, сократив поддержку российской нацвалюты за счет экспорта, заключила Проценко.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов в беседе с «Газетой.Ru» озвучил прогноз, согласно которому к концу лета курс доллара может подняться к отметке 80 рублей. Он отметил, что наращивание покупок валюты Минфином до 270 млрд рублей в июне должно помочь рублю вернуться в диапазон 76–78 за доллар США, а затем и к 80 рублям.

Среди прочих факторов, которые будут влиять на рубль летом, Смирнов выделил цены на нефть и газ, объемы экспортной выручки, операции Минфина на валютном рынке, сезонный спрос на валюту в отпускной период и решения ЦБ по ключевой ставке.

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