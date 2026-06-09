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Бизнес

В России стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве граждан

Арбитражный управляющий Нехина: банки в РФ стали чаще отказывать в банкротстве
Nan Tun Nay/Shutterstock/FOTODOM

В российских судах за последний год значительно увеличилось число отказов в списании долгов гражданам в рамках процедуры банкротства. Об этом сообщила «Известиям» эксперт по управлению кризисом бизнеса и арбитражный управляющий Анна Нехина.

По ее данным, если в 2023–2024 годах доля отказов в среднем не превышала 1,2% за квартал, то к концу 2025 года показатель вырос до 1,5%. В первом квартале 2026 года тенденция усилилась: суды вынесли 2 218 решений об отказе в списании долгов по делам о банкротстве физических лиц.

Как отметила Нехина, одной из причин роста числа отказов стало распространенное мнение о банкротстве как о простом способе избавиться от финансовых обязательств. По ее словам, некоторые заемщики начали воспринимать процедуру не как крайнюю меру, а как заранее спланированный механизм освобождения от долгов.

Эксперт также указала, что в делах с относительно небольшой задолженностью кредиторы нередко проявляют низкую активность, особенно если сумма долга не превышает 10 млн рублей и у должника отсутствует ликвидное имущество. В таких случаях процедура может проходить формально, чем, по мнению специалиста, пользуются недобросовестные граждане.

До этого стало известно, что единственное жилье россиянина при банкротстве может перестать быть полностью неприкосновенным, если его признают избыточным или роскошным. Такой механизм предусмотрен законопроектом Минюста, который был размещен 10 апреля 2026 года на федеральном портале проектов нормативных актов.

Ранее россиянам рассказали о рисках при банкротстве супруга.

 
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