Акционеры Сбера проголосуют по вопросам дивидендов

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Сбера смогут проголосовать по вопросам распределения прибыли, определения размера дивидендов и избрания нового состава наблюдательного совета, сообщает пресс-служба банка.

Акционеры смогут проголосовать по вопросам заседания собрания в сервисах «Статус Онлайн. Кабинет акционера» или E-voting.

В Сбере отметили, что годовое собрание акционеров состоится 30 июня в дистанционном формате.

Напомним, в апреле наблюдательны совет Сбера рекомендовал акционерам одобрить рекордные дивидендные выплаты по итогам 2025 года в размере 850,2 млрд рублей.