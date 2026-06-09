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Акционеры Сбера проголосуют по вопросам дивидендов

Годовое собрание акционеров Сбера состоится 30 июня
Владимир Песня/РИА «Новости»

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Сбера смогут проголосовать по вопросам распределения прибыли, определения размера дивидендов и избрания нового состава наблюдательного совета, сообщает пресс-служба банка.

Акционеры смогут проголосовать по вопросам заседания собрания в сервисах «Статус Онлайн. Кабинет акционера» или E-voting.

В Сбере отметили, что годовое собрание акционеров состоится 30 июня в дистанционном формате.

Напомним, в апреле наблюдательны совет Сбера рекомендовал акционерам одобрить рекордные дивидендные выплаты по итогам 2025 года в размере 850,2 млрд рублей.

 
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