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Бизнес

ЕС в новом пакете санкций нацелится на российские банки

ЕС планирует ограничить транзакции с 31 российским банком
Global Look Press

Евросоюз в рамках нового пакета санкций в отношении России планирует запретить транзакции с 31 российским банком. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге, объявляя предложения по новому пакету, передает Reuters.

«Мы расширяем запрет на транзакции на еще 31 российский банк», — сказала фон дер Ляйен.

Всего в 21-пакет санкций будут включены 90 банков и криптоплатформ из России и третьих стран, отметила глава ЕК.

Кроме того, новые рестрикции затронут энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю, энергетику и впервые рыбный промысел.

ЕК также предлагает ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов.

Reuters со ссылкой на источник сообщил, что Евросоюз в новом пакете предложит сохранить предельные цены на российскую нефть на уровне $44,10 за баррель без изменений в течение шести месяцев.

Ранее ЕС разрешил задерживать танкеры в Средиземном море.

 
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