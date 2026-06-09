Юрист рассказал, как должнику сохранить ипотечное жилье

Россияне, которые проходят процедуру банкротства, имеют возможность сохранить ипотечное жилье благодаря специальным правовым механизмам. Об этом aif.ru сообщил юрист-правовед, специалист по банкротному праву Александр Шефер.

По словам специалиста, права гражданина на жилище стоят выше автоматического взыскания долгов.

«Ключевым инструментом здесь выступает отдельное мировое соглашение с залоговым кредитором, возможность заключения которого была закреплена с введением в 2024 году в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» статьи 213.10-1. Такое соглашение устанавливает невозможность реализации единственного ипотечного жилья в процедуре банкротства, при этом его действие не влияет на иных кредиторов должника и не требует их согласия», — объяснил он.

При этом юрист подчеркнул, что если избежать продажи недвижимости не получается, законом предусмотрена «подушка безопасности». Согласно закону № 62-ФЗ от 23 марта 2026 года, гражданин гарантированно получает 10% от суммы продажи, чтобы арендовать или приобрести новое жилье.

Основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева до этого предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что низкая ипотечная ставка, задержки строительства и слишком большой ежемесячный платеж являются главными тревожными сигналами при покупке новостройки в 2026 году.

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