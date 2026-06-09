Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Бизнес

Юрист рассказал, как должнику сохранить ипотечное жилье

Юрист Шефер: права граждан на жилище стоят выше автоматического взыскания долгов
Нина Зотина/РИА «Новости»

Россияне, которые проходят процедуру банкротства, имеют возможность сохранить ипотечное жилье благодаря специальным правовым механизмам. Об этом aif.ru сообщил юрист-правовед, специалист по банкротному праву Александр Шефер.

По словам специалиста, права гражданина на жилище стоят выше автоматического взыскания долгов.

«Ключевым инструментом здесь выступает отдельное мировое соглашение с залоговым кредитором, возможность заключения которого была закреплена с введением в 2024 году в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» статьи 213.10-1. Такое соглашение устанавливает невозможность реализации единственного ипотечного жилья в процедуре банкротства, при этом его действие не влияет на иных кредиторов должника и не требует их согласия», — объяснил он.

При этом юрист подчеркнул, что если избежать продажи недвижимости не получается, законом предусмотрена «подушка безопасности». Согласно закону № 62-ФЗ от 23 марта 2026 года, гражданин гарантированно получает 10% от суммы продажи, чтобы арендовать или приобрести новое жилье.

Основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева до этого предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что низкая ипотечная ставка, задержки строительства и слишком большой ежемесячный платеж являются главными тревожными сигналами при покупке новостройки в 2026 году.

Ранее россиянам рассказали, как безопасно купить квартиру у пожилого человека.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!