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Бизнес

Яндекс Лавка нарастила экспансию в регионах за счет франшизы

Глава Яндекс Лавки Петров: более 50% городов Лавки работают по франшизе
Пресс-служба Яндекс Лавки

Развитие Яндекс Лавки по модели франшизы и ставка на стратегию asset-light (бизнес без тяжелых активов) – это осознанный стратегический выбор, рассказал в интервью «Коммерсанту» руководитель Яндекс Лавки Вадим Петров.

«Сейчас, с учетом недавнего открытия сервиса в Чебоксарах, более 50% городов Лавки работает по франшизе. Портфель Яндекса исторически ориентирован на технологии. Именно здесь мы видим нашу главную ценность. Франшиза позволяет нам направить наш ресурс туда, где он дает максимальную отдачу — в развитие IT-платформы, логистических алгоритмов и продуктовых матриц», – сказал он.

Петров отметил, что за год Лавка своими силами запустила сервис в трех городах, а еще в девяти – по партнерской модели.

Он добавил, что локальный партнер Лавки получает устойчивую и проверенную на федеральном уровне бизнес-модель.

«Местный предприниматель знает инфраструктуру своего региона: он быстрее договорится о лучшей арендной ставке, он понимает, как эффективнее нанять линейный персонал в своем городе. Но у него нет, например, ML-инфраструктуры — моделей и алгоритмов прогнозирования спроса, которые позволяют заранее планировать закупки и снижать списания», – рассказал Петров.

По его словам, в рамках пилотирования франшизы компания обнаружила, что локальная экономика партнера показывает высокую рентабельность.

Петров отметил, что для поддержания стандартов сервиса была выстроена прозрачная система управления качеством.

«В ее основе — понятные операционные процессы, которые мы передаем партнерам на этапе запуска и закрепляем через обучение команды. Партнер получает стандарты работы, инструкции и регулярную поддержку, чтобы процессы были выстроены одинаково качественно и управляемо. Дополнительно у франчайзи есть доступ к понятным дашбордам с ключевыми показателями работы даркстора», – рассказал он.

Петров подчеркнул, что в ближайшем будущем компания планирует нарастить объемы франшизы и завершить экспансию на федеральном уровне.

«При этом собственную сеть дарксторов мы продолжаем развивать, в том числе как площадку для пилотирования новых ИТ-инструментов, расширения ассортимента и запуска новых форматов и сценариев. Сейчас наш безусловный фокус — на качестве сервиса, на плотности покрытия и предоставлении партнерам технологических решений», – заключил он.

 
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