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Бизнес

Россия резко нарастила торговлю с ключевым партнером в 2026 году

Товарооборот России и Китая вырос на 22,9% в январе-мае до $109,5 млрд
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Объем торговли между Россией и Китаем в январе — мае вырос на 22,9% в годовом исчислении, до $109,5 млрд. Соответствующие данные опубликовало Главное таможенное управление Китайской Народной Республики, передает ТАСС.

Экспорт из КНР в РФ за пять месяцев увеличился на 26,4% и достиг $49,17 млрд. Импорт из России в Китай вырос на 20,2%, до $60,35 млрд.

За май товарооборот двух государств составил $23,72 млрд, в апреле показатель был на таком же уровне.

Основная часть российских товаров по стоимости приходится на нефть, природный газ и уголь. Кроме того, Россия поставляет в Китай медную руду и медь, древесину, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в Россию автомобили, тракторы, технику, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, алкоголь и многое другое.

Товарооборот России и Китая в 2024 году достиг рекордной отметки, превысив $244 млрд. В 2025 году товарооборот двух стран сократился на 6,9%, до $228,1 млрд.

В мае президент РФ Владимир Путин заявил, что рост товарооборота РФ и КНР в 2026 году превышает 10%.

Ранее Путин ответил на вопрос, является ли Россия энергетической колонией Китая.

 
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