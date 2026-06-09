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Бизнес

Российские компании стали чаще возвращать бывших сотрудников

SuperJob: почти половина компаний в России пытаются вернуть бывших сотрудников
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина компаний в России стала чаще возвращать бывших сотрудников. Об этом со ссылкой на данные SuperJob сообщает ТАСС.

Опрос проводился в период с 1 по 14 мая 2026 года. В нем приняли участие тысячу человек.

По данным экспертов, за последний год доля работодателей, которые пытались вернуть бывших сотрудников, увеличилась с 32 до 48%.

Среди тех предприятий, которые приглашали людей обратно, лишь 14% добились возвращения всех. В 67% случаев на прежнее место работы вернулись несколько человек. Каждый пятый работодатель (19%) потерпел неудачу.

Аналитики отмечают, что чаще работодатели пытались вернуть сотрудников со средним профессиональным образованием.

Возвращающиеся на работу рассказали, что на такой шаг их сподвигли хорошая зарплата (24%), дружный коллектив (12%), улучшение условий труда или удобный график, предложение новой должности или повышения (по 10%) или же просто любимая работа (9%). Важным для себя фактором назвали стабильность компании (7%), смену руководства (2%).

Ранее доля офисных вакансий в России выросла на 18% в первом квартале 2026 года.

 
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