Стало известно, сколько могут зарабатывать российские пилоты пассажирских рейсов

Пилоты гражданской авиации могут зарабатывать до 700 тыс. рублей в месяц. Об этом ТАСС рассказала младший научный сотрудник центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дарина Медведникова.

Она пояснила, что зарплаты пилотов регулярных пассажирских рейсов в ключевых авиакомпаниях или космонавтов-испытателей составляют 600-700 тыс. рублей в месяц. Большие зарплаты характерны для этих должностей, поскольку, кроме высокой квалификации и уникальных навыков сотрудников, пристутствуют значительный уровень личной ответственности и риск.

9 июня сообщалось, что в марте зарплаты больше всего выросли у россиян, работающих в Калужской и Магаданской областях и Хабаровском крае.

До этого стало известно, что в марте 2026 года средние зарплаты выше 200 тыс. руб. были зафиксированы в пяти отраслях. Так, в сфере добычи нефти и газа граждане получали 226 тыс. руб. Столько же платили тем, кто работал в области информации и связи. Выплата занятым в производстве табачных изделий составляла 218 тыс. руб.

Ранее в Госдуме призвали ввести материнскую зарплату.