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Бизнес

Нефтяной сектор назвали ключевым донором российской экономики

Сечин: нефтяной сектор формирует около 40% экспортной выручки России
Eli Hartman/Reuters

Нефтяной сектор является ключевым донором российской экономики, заявил в рамках ПМЭФ-2026 секретарь президентской комиссии по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Нефтяной сектор формирует около 40% всей экспортной выручки России, создавая значительный мультипликативный эффект», — сказал он.

Сечин добавил, что в 2025 году совокупные налоговые поступления нефтегазового комплекса и смежных отраслей составили около 17 трлн рублей.

По его словам, неблагоприятные макроэкономические условия влияют на нефтегазовую отрасль России.

«Текущий уровень процентных ставок приводит к значительному росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость», — сказал глава «Роснефти».

Также Сечин отметил, что необъяснимый механизм формирования курса рубля снижает доходы экспортеров и российского бюджета.

По мнению Сечина, опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий также давит на отрасль.

«Разумные решения по этим вопросам поддержат экономику и быстро дадут результаты, так необходимые нашей стране», — заключил он.

 
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