Индию сочли одним из ключевых драйверов роста энергопотребления в мире

Сегодня экономика Индии — один из ключевых драйверов роста глобального энергопотребления, заявил на Энергетической панели ПМЭФ секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Он поделился прогнозом Международного энергетического агентства, согласно которому в ближайшие 10 лет эта страна обеспечит около 15% мирового прироста спроса на энергию. Ожидается, что к 2035 году потребление в Индии вырастет на 80% до почти трех тысяч тераватт-часов и практически сравняется с потреблением Евросоюза, отметил Сечин.

Кроме того, по прогнозам главы «Роснефти», в следующие 10 лет Индия обеспечит около половины глобального прироста спроса не нефть. По оценке все того же Международного энергетического агентства, к 2035 году потребление нефти в этой стране возрастет на 44% до почти 8 млн баррелей в сутки, в то время как общемировой спрос вырастет лишь на 5%.

«Конфликт в Ормузском проливе, а также новые риски, к сожалению, негативно скажутся на реализации потребностей индийской экономики. Но одновременно это и стимул для поиска долгосрочных решений в сфере энергобезопасности», — полагает Игорь Сечин.