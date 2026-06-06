Новые технологии назвали причиной коренных изменений в развитии общества

Около 70% компаний по всему миру активно используют искусственный интеллект в своей работе, однако в 90% случаев за три последних года применение этих технологий никак не сказалось на производительности труда, заявил на Энергетической панели ПМЭФ секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава «Роснефти» Игорь Сечин.



Он упомянул парадокс лауреата Нобелевской премии по экономике Роберта Солоу, сформулированный еще 40 лет назад, согласно которому рост производительности труда в США в 1970-1980 гг. замедлился на два процентных пункта, до 1%, несмотря на увеличение вычислительных мощностей почти в 100 раз.



«Несмотря на низкую производительность вложений в искусственный интеллект, доля программного обеспечения в капитальных затратах высокотехнологичных компаний составляет 35-45%, а в промышленном секторе доходит до 15%. Причем эти вложения не облагаются налогом на имущество», — отметил глава «Роснефти».

По его словам, новые технологии становятся причиной коренных изменений в развитии всего общества, когда на смену людям приходят роботы. «Демография и человек, как личность, могут потерять свое значение перед лицом армии машин, если мы будем просто наблюдать. Необходимо четко осознавать, какого джинна мы выпускаем из лампы», – сказал Сечин.



Глава «Роснефти» напоминает, что сейчас идет отработка интеллектуальных систем управления людьми на поле боя. По его словам, люди фактически становятся расходным материалом, боевыми роботами под управлением ИИ. При этом не ясно, какой логикой будет руководствоваться искусственный интеллект при принятии решений, заключил Сечин.