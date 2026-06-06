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На ПМЭФ стартовала Энергетическая панель

Игорь Сечин открыл работу Энергетической панели на ПМЭФ
Александр Кряжев/РИА Новости

Секретарь президентской комиссии по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин открыл работу Энергетической панели в рамках ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба компании.

В рамках работы панели Сечин представил ключевой доклад «Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры».

В Энергетической панели также принимают участие министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави, вице-президент по вопросам планирования Венесуэлы Рикардо Менендес, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и другие представители органов власти, ученые, эксперты и аналитики.

Модератороми панели выступают американский журналист, ведущий телеканала RT Рик Санчес и академик РАН, доктор экономических наук Александр Дынкин.

 
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