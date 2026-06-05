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Бизнес

На ПМЭФ рассказали, как ИИ может повысить производительность труда

Антон Котяков: ИИ может заменить около 7,5% трудовых функций
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект (ИИ) может заменить около 7,5% трудовых функций, заявил на сессии «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий» в рамках ПМЭФ-2026 министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он добавил, что речь идет о наборе функций, а не о рабочих местах.

«ИИ позволит перераспределять высвобождаемое время сотрудников, повышая производительность труда», — сказал он.

Также Котяков рассказал о задачах, которые перед собой ставит Минтруд России.

«До конца 2026 года планируем сформировать перечень функций, которые сможет заменить ИИ. Это позволит понять, какой набор трудовых функций внутри каждой профессии и сколько она в удельном весе занимается с точки зрения потребления рабочего времени и выхлопа в качестве такого продукта», — заключил он.

Напомним, ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге.

 
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