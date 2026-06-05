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Бизнес

«Платформу роста» запустили в Оренбургской области

Татьяна Ким: Оренбуржье всегда было землей сильных и предприимчивых людей
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев запустили в регионе комплексную программу поддержки для предпринимателей «Платформа роста», сообщает пресс-служба компании.

Как отметила Татьяна Ким, Оренбуржье всегда было землей сильных и предприимчивых людей.

«Сегодняшний рост продаж местных брендов на 27% — лучшее тому подтверждение. Мы приносим в регион не просто образовательную инициативу, а по‑настоящему работающий механизм: аналитику в реальном времени, эффективные инструменты продвижения и бесшовный доступ к логистической инфраструктуре RWB», — сказала она.

В RWB уточнили, что рост объема продаж оренбургских брендов на Wildberries связан с тем, что маркетплейс предлагает продавцам новые эффективные инструменты для ведения бизнеса, среди которых логистические решения, рекламные инструменты и другие.

«Оренбургская область становится главным логистическим хабом благодаря территориальным преимуществам. Это дает преимущества для местного бизнеса. Создание комфортных условий для ведения собственного дела — одна из ключевых наших задач», — отметил Евгений Солнцев.

Всего к «Платформе роста» уже присоединились более 1500 брендов из разных регионов России. Кроме того, на Wildberries есть витрина региональных брендов «Сделано в Оренбургской области», где представлены товары от местных производителей.

 
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