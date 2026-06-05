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Бизнес

На ПМЭФ заявили о необходимости интегрировать высокотехнологичные компании в ОПК

Петр Фрадков: нужно развивать высокотехнологичные компании
Пресс-служба ПСБ

В России необходимо активно поддерживать выпуск инновационной продукции и развитие высокотехнологичных компаний, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках ПМЭФ-2026.

Он отметил, что в вопросах деятельности, которая не связана с производством или финансированием ГОЗ, нельзя разделять оборонный и гражданский сегменты.

«Нормативно предприятия ОПК находятся в более ограниченном состоянии по привлечению финансовых ресурсов, чем предприятия гражданского сектора, и надо создать такую ситуацию, при которой малые ОПК будут интегрированы с большим ОПК, создавая оборонно-гражданский промышленный комплекс с точки зрения доступа к финансам и ресурсам», — сказал он.

Также Фрадков отметил, что финансовые ресурсы могут включать в себя несколько механизмов, включая выпуск облигаций, привлечение средств физлиц и другие.

«Необходимо активно поддерживать выпуск инновационной продукции и развитие высокотехнологичных компаний. Параллельно при интеграции высокотехнологичных компаний и традиционного ОПК надо уметь совместить эти секторы - здесь может присутствовать естественная конкуренция, так как «большой» ОПК тоже внедряет свои инновационные разработки», — рассказал он.

Фрадков подчеркнул, что в результате будут достигнуты три ключевые задачи государственного уровня: максимально оперативное внедрение инновационных решений в промышленности, увеличение объемов финансирования НИОКР и капитализация фондового рынка.

 
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