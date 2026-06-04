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Бизнес

Эксперт оценил влияние повышенного лимита дохода на самозанятых

Эксперт Провизион: повышение лимита дохода затронет около 3% самозанятых
ImYanis/Shutterstock/FOTODOM

Инициатива Госдумы о продлении режима самозанятости до 2035 года и повышении годового лимита дохода до 3 миллионов рублей коснется только узкой группы высокооплачиваемых специалистов. При том для большей части работников изменения не станут критическими. Об этом газете «Известия» сообщил основатель платформы для самозанятых «Консоль» Михаил Провизион.

«По данным платформы «Консоль», сегодня лишь около 3% самозанятых приближаются к действующему лимиту в 2,4 миллиона рублей в год», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что в эту категорию чаще всего попадают специалисты в сферах недвижимости и строительства, а также по разработке сайтов и психологическому консультированию. В их случае повышение лимита позволит на протяжении более долгого времени сохранять статус самозанятого без нужды менять налоговый режим.

По словам эксперта, после 2027 года увеличение числа плательщиков налога на профессиональный доход будет способствовать росту налоговых поступлений за счет вывода доходов из тени. При этом вероятность увеличения ставки налога в данном режиме остается крайне низкой.

Ранее в Госдуме оценили перспективы режима самозанятости.

 
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